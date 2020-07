Link kopiert

Angeblich wegen eines erzwungenen Ausweichmanövers ist am Montagmittag auf der Silvrettastraße in Tschagguns der Lkw eines deutschen Lenkers samt Anhänger mit Bagger von der Straße abgekommen. Der Anhänger rutschte auf eine Wiese und kippte samt Bagger um. Am Straßenbelag wurden durch den umgekippte