Link kopiert

Schwarzenberg Das ging im wahrsten Sinne des Wortes daneben: Als ein 63-jähriger Holzarbeiter am Dienstag gegen 8.15 Uhr in der Schwarzenberger Parzelle Au einen Baum fällte, fiel der Stamm wohl nicht in die vorgesehene Richtung, sondern auf eine Freileitung der Vorarlberger Energienetze GmbH. Zwei