Feuer brach an ­Hausfassade in ­Feldkirch aus













Link kopiert

Feldkirch Die Feuerwehr Feldkirch-Tosters wurde am Donnerstagabend zu einem Fassadenbrand in die Berggasse in Feldkirch-Levis gerufen. Wie der Brand entstanden war, wurde beim Bericht der Feuerwehr nicht angeführt. Doch noch bevor die Florianis am Brandobjekt eintrafen, war das Feuer bereits von de