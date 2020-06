Link kopiert

Dornbirn Fünf Personen sind am Montagabend bei einem Auffahrunfall in Dornbirn verletzt worden. Zunächst war ein 19-jähriger Pkw-Lenker um 20.35 Uhr auf der Stadtstraße (L 190) in Richtung Dornbirn-Schwefel unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Kreuzgasse fuhr er auf das stehenden Auto eines 76-jährig