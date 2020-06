Von der Frutz in den Tod gerissen













Link kopiert

Rankweil Jener Oberländer, nach dem seit dem vergangenen Freitag von zahlreichen Einsatzkräften in der Üblen Schlucht in Rankweil fieberhaft gesucht worden war, ist am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr tot aufgefunden worden.

Geländefalle

Einsatzleiter Gebhard Barbisch konnte gegenüber den VN aufgru