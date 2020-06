Link kopiert

Schwer verletzt wurde ein 33-jähriger Arbeiter bei Abbrucharbeiten an einem Einfamilienhaus in Buchs (Kanton St. Gallen): Ein rund 100 Kilogramm schwerer Kaminhut stürzte um und traf den Mann am Kopf. Der Verletzte musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.