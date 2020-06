Link kopiert

Rankweil Als „steil, rutschig und gefährlich“ schilderte Gebhard Barbisch von der Bergrettung Rankweil und Leiter des Suchtrupps am frühen Montagnachmittag die Situation in der „Üblen Schlucht“, in der die Einsatzkräfte nach dem vermissten David Holodnik suchten. „Und jetzt fängt es auch noch an zu