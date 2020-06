Link kopiert

Ein alkoholisierter 30-Jähriger hat in einem Lokal in Umhausen in Tirol (Bezirk Imst) mehrere Gäste mit einer Spielzeugpistole mit dem Umbringen gedroht. Der Mann wurde anschließend zu Hause von der Polizei aufgefunden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.