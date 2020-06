Link kopiert

Gaißau, Höchst, hard Der Starkregen hat am Samstagabend in Vorarlberg zu über 35 Feuerwehreinsätzen geführt. Allein in Gaißau kämpfte die Feuerwehr an 25 verschiedenen Stellen gegen die Wassermassen. In den meisten Fällen mussten überflutete Keller ausgepumpt werden, aber auch Straßen standen unter