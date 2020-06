Link kopiert

Dornbirn In größte Not gerieten am Donnerstagabend zwei Freunde im Alter von zwölf und 13 Jahren, nachdem sie gegen 19.35 Uhr auf Höhe der Schmelzhütterstraße samt Kleidung über eine Leiter vom Ufer in das Wasser der Dornbirner Ache gestiegen und dort herumgelaufen waren.

Nach unten gezogen

Als der 13