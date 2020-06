Link kopiert

Schwarzach Der herrschende Dauerregen am Sonntag hat zu keinen gröberen Unwetter- und Flurereignissen geführt. Wie die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) den VN mitteilte, kam es am Vormittag lediglich in Feldkirch-Altenstadt und Dornbirn zu zwei Überflutungen von Kellerabteilen. In Altenstadt