Link kopiert

Bregenz, St. Gallen, Chur, Vaduz Im Rahmen eines neuen Gesprächsforums widmen sich Leiter der Kunstmuseen in Chur, St. Gallen und Vaduz sowie des Kunsthaus Bregenz drängenden Fragen zur Zukunft der Kunst. Die erste Veranstaltung in diesem Rahmen findet am 7. Mai von 14 bis 17 Uhr in der Lokremise St