Eurovision Song Contest findet 2022 in Turin statt













turin Italien wird den Eurovision Song Contest 2022 in Turin ausrichten. Die Stadt im Piemont setzte sich gegen 16 andere Bewerber durch. Zugleich wurden die Termine für den traditionsreichen TV-Musikwettbewerb verkündet: Das große Finale steigt demnach am Samstag, dem 14. Mai, in der Mehrzweckhalle