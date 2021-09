Link kopiert

Wien Die lebendigsten Momente von „Der König stirbt“ gab es beim Schlussapplaus: Strahlend arrangierte der 84-Jährige am Ende seines Debüts an den Kammerspielen des Wiener Theaters in der Josefstadt immer neue Verbeugungs-Kombinationen und nahm auch alleine den Jubel des Publikums entgegen. Seine In