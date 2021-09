Link kopiert

Preis für Schrader

Ludwigshafen Beim Festival des deutschen Films wurden „Ivie wie Ivie“ von Sarah Blaßkiewitz sowie „Ich bin dein Mensch“ von Maria Schrader und „One of These Days“ von Bastian Günther ausgezeichnet. Der Publikumspreis ging an „Sterben ist auch keine Lösung“ von Ingo Rasper.

