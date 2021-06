Link kopiert

Dornbirn Als die Art Bodensee noch ein krachender Beweis für eine Kunst- und Galerienszene in der Region war, die Sammler anziehen konnte, hatte Hubert Dobler (geb. 1966), ein Vorarlberger Künstler, der in Wien studiert hat und mittlerweile in New York lebt und arbeitet, eine starke Performance real