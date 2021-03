Modell- und Testregion Vorarlberg wird kaum Erkenntnisse liefern

Link kopiert

Schwarzach Der Lockdown im Kulturbereich, das heißt, das Verbot aller Veranstaltungen, dauert nun schon so lange an, dass die Situation, in der sich die Vorarlberger Kulturschaffenden Anfang November befanden, schon verblasst ist. Maximal 250 Besucher waren im Bundesland bei einer Veranstaltung zuge