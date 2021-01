Mehr Geld für die Pfahlbauten

Link kopiert

Unteruhldingen Der Bund fördert den Neubau des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen im und am Bodensee mit 1,5 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren. Das Geld stammt aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“, das rund 32 Millionen Euro umfasst. Staatsministerin Monika Grütters gab bekannt, dass damit Projekte zur Modernisierung von Kultureinrichtungen gefördert werden, die prägend für das nationale Kulturerbe des Landes sind.

Seit 2011 gehören die „Pfahlbauten rund um die Alpen“ zum Weltkulturerbe der UNESCO. Das Pfahlbaumuseum ist ein wichtiges Schaufenster in die Urgeschichte im Bodenseeraums.