Link kopiert

Bregenz Die Vorarlberger Künstlerin Miriam Prantl hat für das Stiegenhaus des Vorarlberg Museums eine Lichtinstallation geschaffen. Die Arbeit erstreckt sich vom Erdgeschoss bis in den vierten Stock und ist als leises Spiel mit Farben erfahrbar, die Lichtstimmungen am See nachempfunden sind. Dafür w