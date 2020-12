Link kopiert

Wien Der österreichische Opernsänger und Schauspieler Klaus Ofczarek starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren, wie die Volksoper mitteilte. Das Haus war viele Jahre die Wirkungsstätte des gebürtigen Wieners, der aber auch an der Staatsoper, der Oper Graz und Bühnen im Ausland, etwa in St. Gallen, zu