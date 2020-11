Link kopiert

Altach „Kontaktlos“ lautet das Gebot der Stunde, das Ausstellungen in der Galerie Vor-Ort problemlos und im Vorbeiflanieren erfüllen. So konnte das Programm im Pandemie-resistenten Stahlcontainer, der nur von außen einsehbar ist, in den vergangenen Monaten ohne Verzögerungen und Absagen durchgezogen