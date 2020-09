Link kopiert

Bregenz, Bremen Der mit 30.000 Euro dotierte Kunstpreis der Böttcherstraße in Bremen geht heuer an Ulrike Müller. Die 1971 in Vorarlberg geborene und in New York lebende Künstlerin überzeuge durch Abstraktion. Ihr Werk sei eine der präzisesten Positionen im Feld der feministischen und queeren Malere