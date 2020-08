Link kopiert

Lech An sich müsste man festhalten, dass derart große Stimmen sowieso in einen großen Saal gehören, aber wir wissen es alle, das Lech Classic Festival findet heuer nicht in der neuen Kirche in Lech statt, weil die Corona-Pandemie Distanz von den Zuschauern fordert. Am gestrigen Abend durften besonde